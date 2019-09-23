Неутомимая гривня: нацвалюта снова обновила трехлетний максимум к доллару

Официальный курс на вторник, 24 сентября, установлен на уровне 24,33 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 24 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,33 гривни/доллар.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний максимум, установленный на 23 сентября на уровне 24,43 гривни/доллар.

Официальный курс к евро на 24 сентября установлен на уровне 26,72 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,30/24,32 гривни/доллар, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 26,71/26,73 гривни/евро, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе трижды обновила трехлетний максимум, как и неделей ранее.