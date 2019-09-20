Рост экономики Украины оказался выше прогноза - НБУ

Основной причиной более быстрого роста стали высокие темпы роста потребительского спроса.

Фактический показатель роста экономики Украины во втором квартале 2019 года на 4,6% в годовом выражении превысил оценку Национального банка, опубликованную в инфляционном отчете за июль.

Читайте такжеПроект госбюджета-2020 базируется на росте ВВП в 3,3%

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор ожидал роста на 3%.

Основной причиной более быстрого роста экономики в НБУ назвали высокие темпы роста потребительского спроса, которые также превысили ожидания.

Отмечается, что в разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю.

При этом Нацбанк ожидает, что вклад сельского хозяйства в третьем квартале будет ниже из-за снижения урожая масличных культур.

Также сообщается, что обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен 24 октября.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины подтвердила оценку роста реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению со вторым кварталом 2018 года – на 4,6%, обнародованную в августе.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.