Местные советы разместили на депозитах почти 8 миллиардов гривень

С начала года они использовали лишь треть средств, предусмотренных на капитальные расходы.

Местные советы по состоянию на сегодняшний день использовали около трети средств, предусмотренных местными бюджетами на капитальные расходы, тогда как на депозитах они разместили 7,7 млрд грн.

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Об этом во время представления проекта государственного бюджета на 2020 год сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«По состоянию на сегодняшний день на Едином казначейском счету находится 72,4 млрд грн средств местных бюджетов, 7,7 млрд грн лежит на депозитах. Из 103,4 млрд грн капитальных расходов собственных средств местных бюджетов использовано на сегодняшний день 34,8 миллиарда. Мы еще распределяем Фонд регионального развития. О каких потерях мы говорим?» - сказала она.

Учитывая такие цифры, министр финансов отметила, что необходимо вести дискуссию, как увеличить эффективность использования средств местных бюджетов. При этом она также указала, что для начала Украина должна завершить процесс децентрализации, чтобы в этом вопросе наступила ясность.

Как сообщал УНИАН, поступления в местные бюджеты платежей, контролируемых Государственной фискальной службой Украины, в январе-июле этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,7% – до 150,9 млрд грн.