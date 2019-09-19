Глава НБУ заявляет, что не получал сообщений НАБУ об открытии дела

Зато в августе он получил заключение НАПК о том, что правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявляет, что не получал сообщений Национального антикоррупционного бюро Украины об открытии против него дела.

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«Сегодня мои декларации в центре внимания СМИ. Получил ли я сообщение НАБУ об открытии дела? Нет», - написал Смолий в Twitter.

В то же время он сообщил, что в августе по результатам проверки своих деклараций получил заключение Нацагентства по предотвращению коррупции о проверке деклараций.

«Цитирую: «Правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют»», - добавил Смолий.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ряде СМИ появилась информация об открытии Национальным антикоррупционным бюро трех производств по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Яковом Смолием.