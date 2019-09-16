Правительство предлагает в 2020 году повысить прожиточный минимум

При этом отмечается, что, согласно расчетам, реальный прожиточный минимум почти в два раза превышает предложенную цифру.

Кабинет министров Украины предлагает в 2020 году увеличить прожиточный минимум на одного человека в расчете на один месяц до 2118 грн с 1 июля и до 2189 грн – с 1 декабря.

Об этом сказано в проекте госбюджета-2020, который зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

При этом указывается, что с 1 января 2020 года прожиточный минимум будет равен 2027 грн – госбюджетом на текущий год предлагалось установить данный уровень с 1 декабря 2019 года.

Кроме того, правительство предлагает установить уровень прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

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Так, для детей возрастом до 6 лет предлагается установить прожиточный минимум на уровне 1779 грн (с 1 января 2020 года), 1859 грн (с 1 июля) и 1921 грн (с 1 декабря 2020 года), тогда как для детей от 6 до 18 лет он будет, соответственно, 2218, 2318 и 2395 грн.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 2102, 2197 и 2270 грн соответственно, а для лиц, утративших трудоспособность, – 1638, 1712 и 1769 грн.

«Кабинету министров Украины осуществить решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения», - сказано в проекте госбджета-2020.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 грн.