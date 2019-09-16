НБУ увеличил покупку валюты на межбанке почти вдвое: на сколько выросли запасы

На прошлой неделе регулятор, как и предыдущие пять недель, не продавал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 9 по 13 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 198 млн долл., что почти в 2 раза больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие пять недель.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,291 млрд долл., или в 14 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.