На безопасность и оборону в следующем году хотят выделить почти 246 миллиардов гривень

В госбюджете на 2019 на безопасность и оборону предусмотрено 209,5 млрд грн.

Кабинет министров Украины предлагает в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн.

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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

«Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне», - сказала она.

Также министр добавила, что не вся вышеупомянутая цифра перераспределена по распорядителям средств: в проекте государственного бюджета на 2020 год появилась новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено 209,5 млрд грн.