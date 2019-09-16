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На безопасность и оборону в следующем году хотят выделить почти 246 миллиардов гривень

10:26, 16 сентября 2019
Финансы
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Маркарова: безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов / фото УНИАН

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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

«Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне», - сказала она.

Также министр добавила, что не вся вышеупомянутая цифра перераспределена по распорядителям средств: в проекте государственного бюджета на 2020 год появилась новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено 209,5 млрд грн.

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Теги: #госбюджет#расходы на оборону