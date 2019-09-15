Кабмин планирует существенно сократить расходы на государство

Премьер-министр отметил, что правительство собирается уменьшить расходы на обслуживание государственного аппарата.

Кабинет министров Украины планирует в следующем году существенно сократить расходы на государство.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте такжеГосбюджет-2020 построен на прогнозе курса 28,02 гривень за доллар

"2020 должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство. Делать его более эффективным", - сказал он.

Гончарук отметил, что правительство планирует уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата.

«Делать его более эффективным. Мы видим определенное пространство для работы. Мы тратим много государственных денег неэффективно», - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он отметил, что за две недели невозможно отразить в госбюджете все идеи по поводу сокращения государственных расходов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня передаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.