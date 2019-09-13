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$3 миллиарда: озвучены потери Украины от закона №1210

21:17, 13 сентября 2019
Финансы
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Александр Каленков. Фото: пресс-служба

Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, повышение налога может резко сократить количество рабочих мест на профильных украинских предприятиях – Ингулецкий ГОК, Северный ГОК и Центральный ГОК.

"Чтобы люди представляли себе масштабы этой катастрофы. Не говоря уже о том, что смежные предприятия, а это фактически на три можно сразу умножать. Это объем который потеряет "Укрзалізниця", порты, которые переваливают наши грузы. Для экономики страны будет нанесен огромный урон", - сказал он.

По словам Каленкова, ситуация, которая будет для Украины еще более обидная – это то, что мы потеряем свои рынки в Европе в пользу российских производителей.

"16 млн тонн идут российскому "Металоинвесту". Что это значит для валютного курса и для роста цен вы все можете понять, потому что это большая цифра – речь идет о порядка 3 миллиардах долларов, которые страна получает валютной выручки от экспорта железорудного сырья. Они будут под вопросом. Большую часть из них мы потеряем", - заключил президент "Укрметаллургпрома".

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