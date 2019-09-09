НБУ подтвердил информацию о разрешении банкам идентифицировать клиентов по загранпаспорту

Ранее об этом сообщила Государственная миграционная служба.

Национальный банк Украины подтвердил информацию о разрешении банкам идентифицировать клиентов-физических лиц с использованием паспорта для выезда за рубеж наряду с паспортом гражданина Украины.

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«Банки могут осуществлять идентификацию и верификацию физического лица-резидента на территории Украины на основании паспорта гражданина Украины для выезда за рубеж», - сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что в таком случае сведения об отчестве физлица можно устанавливать на основании других официальных документов. К примеру, документа о получении регистрационного номера налогоплательщика.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной миграционной службы, Национальный банк разрешил банковским учреждениям обслуживать клиентов с использованием загранпаспорта наряду с паспортом гражданина Украины.