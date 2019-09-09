НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту
Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба со ссылкой на письмо Национального банка Украины №Р/25-0006/45577 от 4 сентября 2019 года, передает Общественное.
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Согласно разъяснениям НБУ, паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.
"Ведомости "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)", - уточняют в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 6 сентября снизил учетную ставку до 16,5% годовых после ее снижения в июле до 17% годовых.