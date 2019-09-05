Пиковые долговые выплаты не повлияли на валютный рынок Украины - Смолий
14:56, 05 сентября 2019Финансы
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Эти выплаты были заложены в макропрогнозы.
Иллюстрация REUTERS
Крупнейшие выплаты по государственному долгу на этой неделе в объеме свыше 1 миллиарда долларов не оказали негативного влияния на валютный рынок Украины.
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Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий.
"Выплаты были заложены в макропрогнозы и никак не повлияли на валютный рынок", - сказал глава НБУ.
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