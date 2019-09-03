Украина готова к приезду миссии МВФ - министр финансов

Миссия ожидается в сентябре для обсуждения новой программы.

Украина готова к приезду миссии ключевого кредитора Международного валютного фонда, которая ожидается в сентябре для обсуждения новой программы.

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Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

«У нас есть формальные миссии, которые приезжают, чтобы обговорить программу или пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить нашу программу», - сказала Маркарова.

Она отметила, что новая программа будет несколько длиннее и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней.

«В предыдущие годы Украина всегда завершала, так сказать, обрывала программы. Но наша цель сделать то, что удалось многим европейским странам – выпуститься из программы», - добавила Маркарова, поясняя, что речь идет о полном выполнении программы, чтобы экономика в дальнейшем позволяла обходиться без помощи МВФ.

«Будет миссия – будем заниматься. Скорее всего, она будет уже в сентябре. Международный валютный фонд еще летом сказал, что вернется, когда будет новое правительство. Мы готовы к этой активной работе», - подчеркнула министр финансов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что миссия Международного валютного фонда в период с 10 по 24 сентября прибудет в Киев с целью обсуждения новой программы сотрудничества с Украиной.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.