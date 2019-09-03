Милованов рассказал, как Украине готовится к мировому экономическому кризису

По словам министра развития экономики, Украине в целом необходимо выстроить системные отношения с кредиторами и сделать экономическую политику более гибкой.

Украине в рамках подготовки к надвигающемуся мировому экономическому кризису необходимо увеличить объемы торговли, а также наладить сотрудничество с ключевым кредитором - Международным валютным фондом и другими кредиторами, чтобы иметь доступ к капиталу во время кризиса.

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Об этом сказал в эфире одного из телеканалов министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, Украина готовится к наступлению данного кризиса в связи с торговой войной между Китаем и США.

«Что должна сделать украинская экономика? Во-первых, нам нужен торговый партнер-союзник, мы должны выполнить максимально условия для того, чтобы увеличить объем торговли или с ЕС, или с другими партнерами... Во-вторых, нам действительно нужен якорь, вроде МВФ, потому что на него ориентируются много инвесторов. Нам нужны серьезные инвесторы, которые с нами будут работать и давать нам длинные кредитные линии. И если у нас начнется кризис, то у нас будет МВФ и другие, с которыми мы будем иметь долгосрочные программы на тех же самых условиях, и они нам позволят иметь доступ к капиталу во время самого кризиса», - сказал Милованов.

Он также отметил, что Украине в целом необходимо выстроить системные отношения с кредиторами и сделать экономическую политику более гибкой.

«Нам нужно, чтобы наша экономическая политика - политика поддержки стала гибкой. Чтобы она не принималась один раз на год,... а на основе данных, которые анализируются наперед и показывают, какие отрасли экономики надо поддерживать. То есть, нам надо перейти на современный подход к экономической политике», - подытожил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Справка УНИАН. Торговая война между США и Китаем может спровоцировать глобальный экономический кризис. Так, акции и валюты развивающихся стран упали на опасениях, что затяжной конфликт между супердержавами окажет давление на мировой экономический рост, а защитные активы, включая иену, казначейские облигации США и золото, выросли.