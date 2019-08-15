Бразилия впервые за 10 лет начнет продажу долларов для стабилизации реала

Падение национальной валюты произошло на фоне сообщений о победе оппозиционного кандидата в президенты на праймериз в Аргентине.

Центральный банк (ЦБ) Бразилии с 21 по 29 августа 2019 года будет продавать наличные доллары из собственных валютных резервов на фоне падения курса национальной валюты - реала.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Всего ЦБ намерен продать около 3,8 миллиарда долларов, что составляет 1% от общего размера его валютных резервов. По его мнению, такая мера позволит стабилизировать курс реала", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство EFE, власти Бразилии решили пойти на такой шаг впервые с 2009 года.

Курс реала в ходе торгов в среду преодолел психологическую отметку в 4 реала за доллар (совокупная девальвация бразильской национальной валюты с начала года составила 1,7%). Основной индекс Ibovespa Сан-паульской фондовой биржи снизился на 2,94%, опустившись до отметки 100.258 пунктов. Падение курса реала произошло на фоне сообщений о результатах праймериз в Аргентине, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты.

"Помимо аргентинского фактора, на бразильские котировки продолжают влиять торговое противостояние КНР и США, перспективы выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, а также волнения в Гонконге", - полагают эксперты.