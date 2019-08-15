Отсрочка пошлин пойдет на пользу Китаю - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отсрочка введения пошлин на товары из КНР до середины декабря, о которой было объявлено днем ранее, принесет значительную пользу Китаю.
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Соответствующее сообщение американский лидер разместил на своей странице в Twitter.
"Положительные заявления были сформулированы в разговоре с Китаем на днях. Они поглощают пошлины девальвацией своей валюты, и вливают деньги в свою систему. Для американских потребителей подходит в сентябре, но от короткой отсрочки до декабря будет много пользы. Отсрочка на самом деле больше пойдет на пользу Китаю, чем нам, но будет иметь симметричный ответ", - написал американский лидер.
Он также указал на то, что Китаю необходимо мирно разобраться с ситуацией в Гонконге, где два месяца назад вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.
"Миллионы рабочих мест пропадают в Китае в пользу других стран, не облагаемых пошлинами. Тысячи компаний покидают. Конечно, Китай хочет заключить сделку. Пусть сначала гуманно разберутся с Гонконгом!" - указал Трамп.
В понедельник президент США объявил о решении отложить до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая, после состоявшихся американо-китайских телефонных переговоров.
Good things were stated on the call with China the other day. They are eating the Tariffs with the devaluation of their currency and “pouring” money into their system. The American consumer is fine with or without the September date, but much good will come from the short.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019