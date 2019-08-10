Трамп раскритиковал высокий курс доллара и пожаловался на Федеральный резерв

Дональд Трамп выступил против политики сильного доллара, заявив, что она вредит крупным компаниям.

Президент США Дональд Трамп выступил за дальнейшее снижение ставок Федерального резерва США и раскритиковал высокий курс доллара к мировым валютам.

Общаясь с журналистами перед поездкой в Нью-Джерси, Трамп заявил, что "очень хотел бы увидеть" снижение ставки рефинансирования на один процентный пункт, передает Голос Америки.

Трамп выступил против политики сильного доллара, заявив, что она вредит крупным компаниям. "Мы скованы Федеральным резервом", - добавил Трамп в общении с журналистами.

"Как президент, можно представить, что я был бы в восторге от нашего крепкого доллара. Это не так!" - написал Трамп в Twitter накануне.

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"Высокие процентные ставки, по сравнению с другими странами, держат доллар на высоком уровне, что усложняет нашим замечательным производителям, как Caterpillar, Boeing, John Deere и автомобильным компаниям и иным, возможности конкурировать на равных", - говорится в твите.

Уменьшение ставки Федерального резерва США может помочь поддержать экономический рост.

"Президент Трамп не хочет очень хорошую экономику, он хочет замечательную экономику", - заявил советник Белого дома по торговли и производства Питер Наварро в комментарии Fox Business. Он заверил прессу, что американская экономика "крепкий как скала".

Более мягкий курс доллара мог бы позволить американским экспортерам более успешно конкурировать с китайскими товарами на мировом рынке, считают наблюдатели.

В понедельник Китай впервые за десять лет позволил юаню опуститься ниже ключевого уровня 7 юаней за доллар и впоследствии заявил, что прекратит покупать в США сельскохозяйственную продукцию. Этот новый виток противостояния Вашингтона и Пекина мог привести к нестабильности на фондовых рынках в США ранее на этой неделе, заявляли аналитики.