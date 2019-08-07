В парламенте Венесуэлы оценили госдолг страны минимум в $160 миллиардов

При этом максимальный уровень госдолга оценивается в 198 миллиардов долларов.

Член постоянного комитета Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития Луис Стефанелли оценил объем внешнего долга страны в 160 миллиардов долларов.

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Об этом сообщет ТАСС.

Соответствующую оценку депутат дал, выступая на парламентских слушаниях, посвященных ситуации вокруг задолженности Боливарианской Республики.

"Венесуэльский долг, по самым скромным оценкам, составляет не менее 130 миллиардов долларов, а по самым смелым - 198 миллиардов долларов, - приводит слова парламентария радиостанция Union Radio. - Это в среднем дает объем в 160 миллиардов долларов".

По словам законодателя, перед тем, как обнародовать свои выводы, он провел консультации с рядом экспертов-экономистов, а также изучил доклад парламента по теме внешнего долга.

Комментариев со стороны правительства по поводу этих заявлений пока не поступало.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 миллионов процентов. Согласно оценкам ООН, Боливарианскую Республику покинули уже более 4 миллионов человек.