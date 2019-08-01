Внешняя торговля Украины ушла в минус на $4,4 миллиарда
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-июнь 2019 года сведен с дефицитом 4,358 миллиарда долларов, что на 495 миллионов долларов, или на 13%, больше дефицита за аналогичный период предыдущего года.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 22% - до 5,256 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами – вдвое, до 898 миллионов долларов.
Справка УНИАН. По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.
В то же время, Государственная служба статистики Украины оценила дефицит внешнеторгового баланса Украины за 2018 год в 5,826 миллиарда долларов, или в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год.