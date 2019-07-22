После выборов в Украине подешевеет валюта: свежие курсы от НБУ

Официальный курс НБУ на 23 июля: 100 USD – 2564,3112 гривни; 100 EUR – 2875,8750 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2564,3112 (22 июля – 2581,5345)

100 EUR – 2875,8750 (22 июля – 2898,0306)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,65/25,68 гривни/доллар, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,79/28,81 гривни/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.