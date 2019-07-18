Нефедов обещает внедрить системные изменения на таможне уже через год

Новый глава таможенной службы добавил, что уже в конце следующей недели у него появится минимальная команда, которая начнет поэтапно внедрять изменения.

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов обещает внедрить системные изменения в таможенной сфере не ранее чем через год, тогда как первые ощутимые изменения начнутся уже к концу года.

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Об этом Нефедов сообщил в ходе встречи с бизнес-сообществом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

«Я ожидаю, что первые изменения начнутся уже до конца года, а системные улучшения начнутся не ранее чем через год. К примеру, об электронной таможне мы можем говорить не ранее чем через год. Но есть вещи, которые можно реализовать оперативно», – сообщил Нефедов.

Новый глава таможенной службы добавил, что уже в конце следующей недели у него появится минимальная команда, которая начнет поэтапно внедрять изменения.

Нефедов также призвал бизнес-сообщество сообщать ему о любых нарушениях на таможне и связанных с ними лиц с целью принятия соответствующих кадровых решений.

«Я готов от вас принять любую информацию о нарушениях, которые помогут мне принять соответствующие кадровые решения», - добавил новый глава таможенной службы.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.