Кабмин одобрил тестовое использование общей транзитной системы с ЕС на украинских таможнях

Система общего транзита с ЕС предусматривает имплементацию специального программного обеспечения на таможне, которое позволит синхронно работать с таможнями европейских стран.

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в положение о таможенных декларациях, которые позволят внедрить тестовое использование общей транзитной системы с Евросоюзом (NCTS) на украинских таможнях для выполнения формальностей для отдельных типов таможенных деклараций.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

В частности, система общего транзита с ЕС предусматривает имплементацию специального программного обеспечения на таможне, которое позволит синхронно работать с таможнями европейских стран.

«Благодаря этому Украина сможет интегрироваться в общую транзитную систему NCTS, в которой принимают участие 35 стран - членов ЕС, Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Турция, Македония и Сербия», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, постановление вводит таможенные декларации отдельных типов, которые будут применяться для декларирования в таможенном режиме транзита иностранных товаров, перемещаемых предприятиями между ЕС, ЕАСТ, отдельными странами-членами Конвенции о процедуре общего транзита и Украиной, в том числе внутренним, автомобильным транспортом без перегрузки на другие виды транспорта, и в отношении которых не установлена обязанность по обеспечению уплаты таможенных платежей.

По данным Минфина, приобретение программного обеспечения для реализации этого постановления будет осуществляться в рамках финансовой помощи, которая предоставляется Европейским Союзом в рамках программы "Поддержка государственного управления финансами для Украины - EU4PFM".

Как сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу проект закона о режиме общего транзита, который позволит Украине применять европейские транзитные правила и использовать единую таможенную декларацию, что ускорит и удешевит процесс перемещения товаров.

Присоединение к общей транзитной системе позволит ускорить и усовершенствовать таможенные процедуры в отношении товаров, перемещаемых через украинскую-европейскую границу, уменьшит расходы на трансграничную торговлю товарами со странами Европы, создаст условия для выхода национальных компаний на рынки европейских стран, а также позволит более эффективно противодействовать попыткам таможенного мошенничества.