Рада в первом чтении одобрила закон для "промышленного безвиза" с ЕС

После этого нардепы пытались принять законопроект во втором чтении, но им не хватило голосов.

Верховная Рада в четверг приняла за основу в первом чтении законопроект, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

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Об этом сообщает "Европейская правда".

За одобрение законопроекта "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования" проголосовал 261 депутат.

После этого нардепы пытались принять законопроект во втором чтении, но им не хватило голосов.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его главной целью является надлежащее применение законодательных актов, регулирующих вопросы разработки, принятия и применения технических регламентов и предусмотренных ими процедур оценки соответствия.

Кроме того, целью закона является адаптация национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза и избежания возложения дополнительного или излишнего регуляторного бремени на субъектов хозяйствования.

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.

По оценкам экспертов, потенциально эта сделка может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.