В НБУ опровергают использование "пиратского" шрифта на купюре в 1000 гривень

В НБУ отмечают, что работающие над дизайном украинских купюр художники не используют готовые рисунки или шрифты, а собственноручно создают свое изображение, изучая соответствующую графическую информацию из открытых источников.

Национальный банк Украины заявляет, что распространенная украинскими дизайнерами информация об использовании регулятором нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1000 гривень не соответствует действительности.

"Распространенная в социальных сетях и СМИ информация об использовании на банкноте номиналом 1000 гривень, презентованной Национальным банком 25 июня и планируемой к выпуску в обращение на 25 октября этого года, якобы нелицензионного шрифта не соответствует действительности", - сказано в заявлении Нацбанка, размещенном на его сайте.

Согласно сообщению, одна из особенностей дизайна гривневых банкнот состоит в том, что все изображения на купюрах являются авторской графикой.

В НБУ отмечают, что работающие над дизайном украинских купюр художники не используют готовые рисунки или шрифты, а собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенную надпись номинала банкноты.

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"Использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, ведь подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое", - отмечает регулятор.

Также сообщается, что в процессе создания графических изображений для дизайна банкнот - как рисунков, так и надписей - художники изучают соответствующую графическую информацию из открытых источников, после чего создают собственный дизайн с добавлением авторского видения тех или иных элементов.

В этой связи частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках может быть связано с "творческой обработкой публично доступных материалов".

"Ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов. В частности, и при создании буквенной надписи "Одна тысяча гривень" на соответствующей банкноте было создано авторское графическое изображение на основе творческого использования публично доступных элементов", - подчеркнули в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе украинский шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль на своей странице в Facebook сообщил о том, что дизайнеры Национального банка Украины использовали пиратский шрифт на новой купюре 1000 гривень, тем самым нарушив авторские права компании-разработчика оригинального шрифта Adobe.

В самой компании Adobe украинскому дизайнеру подтвердили подозрения в использовании Нацбанком пиратского шрифта в новой банкноте, отметив, что для решения проблемы нужно создать совершенно новые печатные формы банкнот с лицензионной версией шрифта.

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В Нацбанке отреагировали на данное заявление, пообещав проверить информацию и проинформировать общественность о результатах.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень, которая заметно отличается от банкнот других номиналов по размеру и цвету.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, включая "оконную" защитную ленту и оптически переменный элемент Spark с кинематическим эффектом.

Также в ближайших планах НБУ - завершить этот номинальный ряд усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривень.

В последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривень.