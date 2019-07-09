Государство может помочь промышленникам бороться с промышленными загрязнениями

Финансовую нагрузку на отечественные промышленные предприятия вследствие имплементации Директивы о промышленных загрязнениях частично может взять на себя государство.

В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уже думают над будущим реформированием экологического фонда, чтобы использовать средства из него на внедрение европейских стандартов - наилучших доступных технологий и методов управления.

Об этом во время презентации совместного украинского-германского проекта по внедрению НДТМ рассказал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Минприроды Николай Кузьо, пишет Обозреватель.

Рассказывая о новом проекте, Кузьо отметил, что стартует он в рамках обязательств, которые взяла на себя Украина, подписав Соглашение об Ассоциации с ЕС, в частности, по имплементации в украинское законодательство европейской Директивы об уменьшении промышленного загрязнения. Для этого Украина должна внедрить на своих промышленных предприятиях европейские стандарты, получившие название "Наилучшие доступные технологии и методы управления". По сути, это перечень технологий, которыми должно пользоваться предприятие, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. На это немецкое правительство выделяет 10 млн.евро.

"Проект будет содержать компоненты по дальнейшей работе по законодательству и пилотные инвестиционные компоненты, которые помогут внедрять соответствующие новые технологии на предприятиях", - подчеркнул замминистра.

Один из самых острых вопросов на данном этапе – финансирования внедрения НДТМ. Как отметила парламентский статс-секретарь BMU Рита Шварцелюр-Зуттер, в Чехии внедрение НДТМ продолжалось более 20 лет. И поначалу некоторые предприятия даже вынуждены были остановить работу, потому что не могли себе позволить подобных затрат. Тогда на помощь бизнесу пришло государство, обеспечив финансовую помощь для промышленников и приостановив для них уплату экологического налога.

Похожий механизм может быть применен и в Украине. "В Чехии действительно была государственная помощь, финансирование. Об этом говорим и мы. Но чтобы дать финансирование, надо знать, на что его давать и сколько именно. Для этого мы должны ввести НДТМ в правовое поле Украины – и тогда будет понятно, на что можно выделить финансирование, например, из экологического фонда, каким он должен быть, какие программы и критерии там есть", - отметил Кузьо.

По словам замминистра, Украина будет стремиться к тому, чтобы внедрить НДМТ за 10 лет – быстрее, чем это было в большинстве европейских стран. При этом, сейчас рассматривается возможность увеличить переходный период для отдельных секторов, чтобы дать возможность украинскому бизнесу адаптироваться под новые стандарты.