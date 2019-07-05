Впервые с мая 2017 года: евро торгуется ниже 29 гривень

Единая европейская валюта подешевела еще на 25 копеек.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 25 копеек до 28,95 гривень за евро.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 июля, установленный на таком уровне 2895,0992 гривни за 100 евро (-25,2007 гривни).

При этом курс евро на 5 июля составляет 2920,2999 гривни за 100 евро.

Отметим, в последний раз официальный курс евро находился ниже уровня 29 гривень больше чем два года назад 15 мая 2017 года - 2879,346 гривни за 100 евро.

Напомним, сегодня, 5 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 15 копеек до 29,35 гривень за евро. Курс покупки евро составляет 28,60 - 29,20 (28,70 - 29,30 - 4 июля), продажи 29,20 - 29,70 (29,30 - 29,80 - 4 июля) гривни за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,86 (29,00 - 4 июля), продажи - 29,35 (29,50 - 4 июля) гривни за евро.