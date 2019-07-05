Нефедов пожаловался на "фискальный перекос" на таможне

В числе своих приоритетов на посту главы таможенной службы Нефедов также отметил необходимость создания электронной таможни и синхронизации ее работы с таможенными органами других государств с целью устранения коррупции.

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов считает необходимым ликвидировать существующий на сегодня фискальный перекос на украинской таможне, чтобы работники ведомства концентрировались в основном не на процессе сбора средств и наполнения государственного бюджета, а на обеспечении безопасности и содействии международной торговле.

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Об этом Нефедов сообщил в ходе сегодняшнего заседания правительства, представляя свой план реформирования украинской таможни.

"Не менее важным является борьба с фискальным перекосом на таможне. Конечно, наполнение бюджета – это супер важно. Но таможенник это все-таки не человек, который занимается только сбором средств в бюджет, но и вопросами таможенной безопасности и содействия торговле. Таможня должна находить здоровый баланс между этими вещами, чтобы честный бизнес работал быстро и эффективно», - отметил Нефедов.

В числе своих приоритетов на посту главы таможенной службы он также указал необходимость создания электронной таможни и синхронизации ее работы с таможенными органами других государств с целью устранения коррупции.

Кроме того, Нефедов считает необходимым обновить инфраструктуру для ускорения процессов оформления экспортно-импортных операций, а также гармонизировать украинское законодательство в таможенной сфере в соответствии с нормами и стандартами Евросоюза.

Также глава таможни настаивает на необходимости пересмотра зарплаты таможенников в сторону увеличения.

"Нужно создать достойные условия для таможенников и пересмотреть их зарплату. Это не есть проблема исключительно таможни, это есть проблема госслужбы. К сожалению, качественные кадры покинули таможню. Почти уничтожены все возможности относительно разработки IT-продуктов", - добавил чиновник.

Нефедов также анонсировал изменения организационной структуры таможенной службы и выразил надежду, что эта инициатива найдет поддержку у депутатов.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

17 мая новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию.

В свою очередь, конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака. В конце июня конкурс был разблокирован апелляционным судом и проведен его заключительный этап. Победителем конкурса стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, который был утвержден правительством в данной должности 5 июля.