Премьер поручил Нефедову ликвидировать все теневые схемы на таможне

Гройсман добавил, что будет поддерживать Нефедова в его борьбе с коррупцией на таможне.

Премьер-министр Владимир Гройсман поставил перед главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым ликвидировать все теневые схемы на таможне.

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Об этом он сказал во вступительном слове на заседании правительства в пятницу.

"Мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью, а все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне. Я уверен, что мы сможем сделать это вместе", - сказал премьер.

Также он добавил, что будет поддерживать Нефедова в его борьбе с коррупцией на таможне.

"Я хочу сказать, Максим, фактически сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с "теневиками". Это огромный вызов, но я рад, что ты согласился взять на себя эту ответственность", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, победителем конкурсного отбора на пост руководителя новой Государственной таможенной службы стал Максим Нефедов, который занимал должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.