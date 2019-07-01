А-Банк выпустил новую карту «Зелена» с кэш-бэком и обновил приложение А24

Каждый клиент сможет оформить ее бесплатно в считанные минуты, как в отделении банка, так и самостоятельно онлайн через форму сайта.

А-Банк совместно с Mastercard презентовал новую кредитную карту «Зелена» с лимитом в 200 тысяч гривень.

Как сообщает пресс-служба банка, «карта «Зелена» от А-Банка и Mastercard ­– это комплексный продукт банка, который не только объединил в себе все возможности предыдущих продуктов, но и существенно расширил их. Как и все банковские продукты, новая кредитка отличается высокой защитой операций, может использоваться в платежных терминалах мира, и обслуживается бесплатно».

Каждый клиент сможет оформить ее бесплатно в считанные минуты, как в отделении банка, так и самостоятельно онлайн через форму сайта. Кроме базовых преимуществ, карта «Зелена» открыла такие возможности, как доступ к сумме в 200 000 грн, которые можно использовать сразу без залога и поручителей, повышенный льготный период, который составляет 62 дня и cash-back до 20% на 2 выбранные категории.

Кроме выпуска новой карты, А-Банк обновил приложение для iOS, и прогнозирует скорый выпуск таких изменений для Андроид. Обновленное приложение А24 отличается новым функционалом управления и предлагает более широкий перечень операций.

Главные изменения в интерфейсе приложения заключаются в том, что теперь управлять им стало можно одной рукой. Также А-Банк добавил в приложение новые функции. Теперь клиенты смогут одним движением пальца перевести свою трату в рассрочку и оплачивать ее частями. Кроме того, существует функция «приведи друга», которая позволяет знакомить друзей из телефонной книги с приложением и пользоваться бонусами лояльности.

Кроме обновленного приложения, А-Банк запустил в работу контакт-центр. Он имеет простой запоминающийся номер 7776 и позволяет в любое время получить профессиональную и оперативную помощь. Кроме информационной функции, контакт-центр может оказывать практическую поддержку: по поручению клиента он может совершать платежи, изменять секретные данные по карте и выполнять другие поручения.

Справка. А-Банк – украинский банк, предлагающий весь спектр современных финансовых услуг физическим и юридическим лицам. На финансовом рынке с 1992 года. По итогам оценки рейтингового агентства «Креди-Рейтинг», А-Банк имеет кредитоспособность (uaA+), стабильный прогноз и высокую надежность депозитов (4+). Для обслуживания пользователей действует 220 отделений по всей территории Украины.