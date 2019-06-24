Суд разблокировал конкурс на должность главы таможенной службы

Рассматриваются три кандидата - Евгений Гармаш, Максим Нефедов и Андрей Саварец.

Шестой апелляционный административный суд рассмотрел жалобу Кабинета министров Украины и постановил возобновить действие правительственного распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, суд принял решение в пользу правительства, так как истец не доказал наличия оснований для остановки конкурса.

В Минфине напомнили, что на заключительном этапе конкурса рассматриваются три кандидата - проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

Отмечается, что по результатам последнего этапа конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на пост руководителя таможенной службы.

Также сообщается, что результаты конкурса должны быть опубликованы не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о его проведении, при этом по состоянию на 17 апреля, или дату решения суда о приостановке конкурса, прошло 28 дней с даты такого объявления.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 17 мая новосозданная служба получила госрегистрацию.

В то же время, конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.