Конкурс на главу таможни заблокирован уже два месяца – Минфин

По словам Маркаровой, для эффективной работы нового органа также необходимо принятие законов о совместном режиме транзита и авторизованных экономических операторах.

Министерство финансов Украины продолжает активно создавать новую налоговую службу, в то время как конкурс на замещение должности главы таможенной службы заблокирован уже два месяца.

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Об этом написала министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

"За 6 месяцев мы разработали концепцию, обсудили ее со всеми стейкхолдерами, приняли на Кабмине, разработали положение о новых службах и их утвердили, провели конкурсы, по налоговой службе его завершили, создали юрлицо и сейчас активно создаем новую Налоговую службу, в то время как конкурс на Таможню уже заблокирован 62 дня", - написала Маркарова.

Она также напомнила, что для эффективной работы нового органа необходимо принятие Верховной Радой законов о совместном режиме транзита (NCTS) и авторизованных экономических операторах.

"Создание эффективных, прозрачных сильных и свободных от коррупции Налоговой и Таможенной служб является требованием номер один от честного бизнеса и ключевое условие для ускорения экономического роста", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.