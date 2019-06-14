Нацбанк разрешил иностранным компаниям брать кредиты в гривне для покупки ОВГЗ

Нововведение усилит интерес иностранных инвесторов к украинскому рынку.

Национальный банк Украины разрешил банкам краткосрочное гривневое кредитование юридических лиц-нерезидентов для покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Читайте такжеВпервые за 15 лет: в Минфине рассказали подробности выпуска облигаций в евро

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №77, вступающее в силу 14 июня.

Отмечается, что с этой даты украинские банки смогут выдавать кредиты, а также проводить операции на условиях форвард и своп на срок не более 14 рабочих дней.

По оценкам регулятора, это нововведение позволит инвесторам лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке, усиливая их интерес к украинскому рынку.

Также Нацбанк разрешил субъектам хозяйствования рассчитываться по внешнеторговым договорам валютными и гривневым платежными картами в пределах 150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в ОВГЗ с начала года вырос на 42,3 млрд грн, или почти в 8 раз, - до 48,7 млрд грн.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 6,3% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.