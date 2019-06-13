Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации госзайма до 49 миллиардов гривень

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 6,3% от их общего объема в обороте.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,4 млрд грн, или на 12,6%, - до 48,7 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 42,3 млрд грн, или почти в 8 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 6,3% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.