Украина планирует разместить 7-летние облигации в евро

Встречи с инвесторами начнутся 10 июня и пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане.

Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

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Об этом УНИАН сообщили в Минфине, не уточняя другие параметры выпуска.

По информации участников долгового рынка, организаторами выпуска выступят BNP Paribas и Goldman Sachs.

Встречи с инвесторами начнутся 10 июня и пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане.

В составе украинской делегации на этих встречах будут министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

Справка УНИАН. Украина в конце октября 2018 года выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 млн долл. составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 млрд долл. - 9,750% годовых.

В марте текущего года Украина увеличила сумму выпуска десятилетних еврооблигаций на 350 млн долл. США со сроком погашения 1 ноября 2028 года.

В целом за год Минфин ожидает поступления от размещения евробондов на уровне 2 млрд долл.