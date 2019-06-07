Нацбанк будет осторожно снижать учетную ставку до 16% – эксперт

По словам эксперта, довольно высокая стоимость кредитов продолжит негативно влиять на экономический рост.

Национальный банк Украины будет придерживаться тактики осторожного снижения учетной ставки до 16% на конец года с нынешних 17,5%, считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

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"По нашему мнению, базовым сценарием является осторожное снижение учетной ставки НБУ до 16% на конец этого года", - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

По его словам, довольно высокая стоимость кредитов продолжит негативно влиять на экономический рост.

Также эксперт отметил, что в банковской системе ощущался довольно острый дефицит ликвидности, результатом которого был кратковременный рост средних ставок по кредитам бизнесу в гривне выше 21%.

"Последующее снижение учетной ставки НБУ до 17,5% пока не имело существенного влияния на стоимость кредитования для юридических лиц в гривне", - констатировал Демкив.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 17,5% годовых - после того, как в апреле снизил ее впервые за два года. По информации регулятора, это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия решения в апреле.

Инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении ускорилась до 8,8%. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи - 47,1%.