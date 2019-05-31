Гройсман: программа МВФ может быть дополнена "серьезными" требованиями к Украине

Премьер-министр заявил, что Украина сейчас не имеет другой альтернативы, кроме продолжения сотрудничества с Фондом.

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может быть обновлена новыми требованиями со стороны основного кредитора нашей страны.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя пребывание миссии Фонда в Киеве.

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«Международный валютный фонд заявил, что они готовы сотрудничать с Украиной. Я думаю, что будет программа дополнена серьезными вопросами для реализации Украиной. Я считаю, что та программа, которую мы выполняли, она была оптимальной и достаточно эффективной, но (досрочные) выборы фактически нас остановили», - сказал он.

При этом Гройсман заявил, что у Украины сейчас нет другой альтернативы, кроме продолжения сотрудничества с Фондом. «Мы не можем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами, не пользуясь поддержкой международных организаций, в том числе – МВФ. Нравится нам это или нет – это вынужденные действия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

Также глава государства предложил действующему составу правительства подать в отставку. В ответ на это предложение премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал соответствующее заявление в Верховную Раду, однако 30 мая парламент отклонил заявление.

По итогам встречи с представителями миссии Зеленский заявил, что наша страна продолжает сотрудничество с МВФ и будет оставаться его партнером, выполняя свои обязательства.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила первый транш в объеме 1,4 млрд долл.