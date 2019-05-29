Объем международных резервов Украины составляет $19,3 миллиарда – глава НБУ

Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержки финансовой стабильности в Украине.

Текущий объем международных резервов Украины составляет 19,3 млрд долл. и является достаточным для выполнения долговых обязательств страны.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с миссией Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом.

По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержки финансовой стабильности в Украине, так как до конца текущего года нашей стране предстоит уплатить более 5 млрд долл. США по внешним и внутренним валютным обязательствам.

«Объем международных резервов в настоящее время – 19,3 млрд долл. США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. Вместе с тем, сотрудничество с МВФ - это также и доступ к другому – официальному и частному - финансированию, а также залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики», - отметил Смолий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с миссией МВФ заявил, что Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом и будет оставаться его партнером, выполняя свои обязательства.

Миссия МВФ работает в Украине вторую неделю с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.