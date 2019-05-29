Украина продолжает сотрудничество с МВФ - президент

Глава государства высказал надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша.

Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом и будет оставаться его партнером, выполняя свои обязательства.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, ссылаясь на итоги встречи главы государства с миссией МВФ во главе с Роном ван Роденом.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства», - приводятся слова Зеленского.

Президент констатировал промедление с принятием реформаторских законопроектов и выразил надежду, что парламент нового созыва наверстает упущенное и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда.

При этом он пояснил свое решение о роспуске Рады утратой возможности парламента принимать ответственные решения.

Справка УНИАН. В Украине вторую неделю работает миссия МВФ с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

Также глава государства предложил действующему составу правительства подать в отставку. В ответ на это предложение премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал соответствующее заявление в Верховную Раду. Одобрение этого заявления парламентом означает автоматическую отставку действующего Кабмина, однако он продолжит работать до назначения нового правительства.

На прошлой неделе в МВФ заявили о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формирования нового правительства.