Потребность госбюджета-2019 в финансировании превысит 12% ВВП – совет НБУ

В структуре госдолга преобладают кратко- и среднесрочные заимствования, а пиковые долговые выплаты приходятся на 2019 год.

Общая потребность государственного бюджета Украины в финансировании в 2019 году превысит 12% ВВП.

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Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на оценки Совета.

Он отметил, что в структуре госдолга преобладают кратко- и среднесрочные заимствования, а пиковые долговые выплаты приходятся на 2019 год.

При этом высокая потребность бюджета в финансировании является только одним из факторов риска государственных заимствований в текущем году. Также среди таких факторов высокая стоимость обслуживания госдолга (около 6%), высокие показатели соотношения расходов по погашению и обслуживанию госдолга к доходам бюджета (46,1%) и к расходам госбюджета.

«Риск негативного влияния политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины будет усиливаться в случае отсрочки получения внешнего финансирования по существующей программе сотрудничества с Международным валютным фондом stand-by, продолжения недовыполнения плана доходов государственного бюджета, недополучения запланированных поступлений от приватизации, а также возможных трудностей с привлечением как внешнего, так и внутреннего финансирования», - отметил Данилишин.

Совет НБУ дал ряд рекомендаций Кабинету министров относительно влияния политики госзаимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы. В том числе упрощение доступа физических лиц к рынку облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) или возобновление практики заимствований у физлиц с помощью казначейских обязательств.

Также Совет рекомендовал правительству наращивать долю государственных внутренних гривневых заимствований, углублять рынок государственных ценных бумаг, удлинять средневзвешенную срочность ОВГЗ.

Справка УНИАН. Дефицит бюджета Украины в 2018 году снизился до 1,7% ВВП при плановом показателе в 2,4% ВВП.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.