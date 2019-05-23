Нацбанк опустил гривню к доллару

Официальный курс НБУ на 24 мая: 100 USD – 2633.5723 грн; 100 EUR – 2933.5362 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2633.5723 (23 мая – 2630.4698)

100 EUR – 2933.5362 (23 мая – 2938.4978)

В четверг, 23 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,36-26,38 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,35-29,37 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что политическая неопределенность в Украине в связи с роспуском Верховной Рады и возможной отставкой Кабинета министров пока не оказала влияния на финансовый рынок Украины.