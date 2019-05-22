Нет аудита – нет шансов. Спасти «Укроборонпром»

На длившемся 22 мая десяток минут заседании Кабинета министров, которое вполне может стать последним для подавшего в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, было выделено 32 млн гривень на проведение аудита деятельности госконцерна «Укроборонпром». Помимо этого, правительство утвердило и направило в отправленную на перевыборы Раду законопроект, призванный сделать прозрачной работу концерна в сфере закупок военной техники.

Прощальное возвращение Кабинета Гройсмана к теме наведения порядка в ключевой для обеспечения обороноспособности страны сфере было логичным продолжением инициатив недельной давности. Тогда Гройсман заявил о необходимости оперативно завершить переговорные процедуры по выбору международной компании для проведения финаудита «Укроборонпрома». К слову, для многих вынесение этого острого вопроса в публичную плоскость стало большой неожиданностью.

Подобным финаудитом, учитывая уровень секретности предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», внутри страны могут заниматься лишь Счетная палата и Государственная аудиторская служба

Наверняка подавляющее большинство украинцев помнит расследование журналистов о коррупционных схемах в «оборонке», которое появилось в канун президентских выборов и имело эффект разорвавшейся бомбы. Нельзя точно сказать, стало ли оно определяющим в конечном итоге, однако стало одним из причин снижения рейтинга Петра Порошенко.

Тогда, в марте, Петру Алексеевичу приходилось в аварийном порядке тушить этот информационный «пожар», чтобы сохранить лицо и получить хоть какие-то шансы на переизбрание. В итоге, глава государства своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении прозрачности выполнения гособоронзаказа.

В одном из пунктов этого решения указывалось, что Кабинет министров должен был обеспечить проведение аудита «Укроборонпрома» и предприятий, являющихся участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

Документ имел четко установленные временные параметры – обеспечить эти мероприятия правительство должно было в месячный срок, то есть, в крайнем случае – до середины апреля.

Стоит ли говорить, что об этом пункте «забыли», благо тогда внимание жителей страны было занято выборами. И вот, спустя более чем два месяца, Гройсман внезапно заявляет о необходимости довести до конца вопрос финаудита концерна.

Но в начале этой недели ситуация начала развиваться слишком стремительно. Как только новый президент Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, во время инаугурации заявил о роспуске Рады, стало понятно, что выборы в парламент нас ожидают уже в конце июля, а не осенью. И на фоне этого премьер, видимо, решил сконцентрироваться именно на избирательной кампании, потому последовал совету Зеленского и подал в отставку.

Общественность вряд ли узнает, какой была истинная мотивация Гройсмана, дававшего госконцерну десять дней на завершение переговоров по выбору аудитора, как и то, чем все это могло закончиться. Теперь вопросом финаудита будут заняты совсем другие люди, у которых будет уже совсем другой подход к делу и другие цели.

При этом нельзя не сказать о важности решения Кабмина о выделении денег на проведение аудита, пусть и на возвратной основе. Объясняется это тем, что после поручения премьера о незамедлительном выборе аудитора руководство «Укроборонпрома» было загнано в тупик, ведь средства на проведения этой работы нужно было где-то найти. В связи с тем, что ранее государство отказалось от финансирования со стороны международных доноров, предполагалось, что концерн заплатит за аудиторские услуги из своего кармана деньгами, которых у него сейчас явно в распоряжении не имеется.

Кроме того, подобным финаудитом, учитывая уровень секретности предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», внутри страны могут заниматься лишь Счетная палата и Государственная аудиторская служба, о чем Гройсману и сообщил руководитель первой Валерий Пацкан.

Как в таком случае можно было выйти из ситуации, чтобы привлечь международного аудитора к этому процессу?

Уже через несколько месяцев нас ожидает не только обновление парламента, но и новый персональный состав правительства. И этой новой команде во главе с президентом Зеленским нужно будет определяться с тем, как реформировать такую сложную структуру, как «Укроборонпром»

Создавалась патовая ситуация, когда и отказаться от правительственного поручения было нельзя, и средств для начала аудита не было.

Теперь деньги все-таки нашлись, потому о финансовом аудите вряд ли удастся «забыть».

Конечно, помимо этого нужно завершить также два других аудита концерна – технический и юридический. Однако для этого нужно более сотни миллионов гривень. Вряд ли стоит ожидать от правительства выделения таких средств, потому нужно сконцентрироваться хотя бы на том, что можно сделать.

И главной целью финаудита видится начало борьбы за искоренение коррупции в «Укроборонпроме», вершину айсберга которой показали журналистские расследования. Без этого вряд ли концерн имеет шансы на дальнейшее развития, – не зря часть экспертов заговорили о необходимости его ликвидации, а в Раде даже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Уже через несколько месяцев нас ожидает не только обновление парламента, но и новый персональный состав правительства. И этой новой команде во главе с президентом Зеленским нужно будет определяться с тем, как реформировать такую сложную структуру, как «Укроборонпром».

К сожалению, в этом важном вопросе, от которого зависит обороноспособность нашей страны, пока можно наблюдать лишь неопределенность и громкие заявления озабоченных новой предвыборной кампанией политиков.

Дмитрий Шварц