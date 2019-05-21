В Украине появились новые памятные монеты

Это монеты номиналом 5 и 10 гривен изготовлены из нейзильбера и серебра.

Сегодня, 21 мая, Нацбанк ввел в обращение 2 памятные монеты "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь". Это монеты номиналом 5 и 10 гривень изготовлены из нейзильбера и серебра.

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Об этом сообщает Газета.uа со ссылкой на НБУ.

"Монеты продолжая серию "Достопримечательности архитектуры Украины", - говорится в сообщении.

На лицевой стороне монет в окружении фрагментов барочной лепнины слева размещена фигура казака, справа - монаха.

Внутреннюю сторону украшает изображение сооружений монастыря в отделке декоративных барочных элементов с растительным орнаментом.

Серебряную монету номиналом 10 гривень выпустили тиражом 2,5 тысячи штук. Монета 5 гривень из нейзильбера имеет тираж 40 тысяч штук.