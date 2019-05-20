Сколько сегодня стоит валюта: свежие курсы

Национальный банк на понедельник, 20 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,37 грн/долл., к евро – на уровне 29,46 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2636.8202 (17 мая – 2634.2913)

100 EUR – 2945.8555 (17 мая – 2951.1965)

Учитывая установленный официальный курс, с начала мая гривня укрепилась к доллару США на 0,5%, к евро – на 0,1%.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,34/26,37 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,43/29,46 грн/евро, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.