Кабмин хочет монетизировать все существующие льготы

Премьер отметил, что после монетизации субсидий правительство планирует сделать то же самое со всеми льготами.

Кабинет министров Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Как передает пресс-служба правительства, глава Кабмина отметил, что монетизация субсидий является не экспериментом, а фундаментальным проектом, который важно продолжать.

"В прошлом году мы создали реестр субсидиантов... Второе, что мы реализовали – с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал ее впервые. Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Согласно сообщению, глава правительства также опроверг информацию о плохой статистике неплатежей из-за монетизации субсидий.

"Паникеры пытаются накручивать тему неплатежей. Но это деньги людей, и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить частичку этих денег себе", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.