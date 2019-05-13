НБУ начал стресс-тестирование 29 крупнейших банков

По предварительным оценкам, количество банков, требующих вливания капитала, будет меньше прошлогоднего.

Национальный банк Украины начал стресс-тестирование 29 крупнейших банков, на которые приходится свыше 90% активов банковской системы.

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Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор начал второй этап оценки устойчивости банков, представляющий собой обработку результатов анализа качества активов, подтвержденных внешним аудитом.

По предварительным оценкам НБУ, в этому году количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, будет меньше прошлогоднего.

В НБУ напомнили, что к концу года банкам необходимо сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625%, который станет обязательным для каждого банка с начала 2020 года и будет ежегодно поэтапно увеличиваться до 2,5% с 1 января 2023 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в феврале анонсировал проведение в 2019 году стресс-тестирования 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы.

В этом перечне "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Альфа-Банк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрэксимбанк", ПУМБ, "Укргазбанк", "УкрСиббанк", "ОТП Банк", "Креди Агриколь Банк", "Пивденный", "ТАСкомбанк", "Кредобанк", "Сбербанк", "ПроКредит Банк", "Укрсоцбанк", "Мегабанк", "Банк Кредит Днепр", "Универсал Банк", "А-Банк", "Проминвестбанк", "Идея Банк", "Восток", "МТБ Банк", "Банк инвестиций и сбережений", "Индустриал Банк", "Глобус", "Международный инвестиционный банк", "Форвард".

Помимо этого, регулятор анонсировал оценку качества активов 76 из 77 банков, имеющих банковские лицензии, кроме госучреждения "Расчетный центр", осуществляющего только расчетные операции.

По результатам этих мероприятий НБУ определит необходимый уровень нормативов достаточности капитала.