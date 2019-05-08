Глава новосозданной Государственной налоговой службы рассказал о будущем сотрудничестве с Зеленским

Верланов имеет контракт на пять лет.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого назначил Кабмин, будет сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом руководитель Государственной налоговой службы рассказал в интервью ТСН.

По его словам, это естественный процесс. Верланов имеет контракт на пять лет. На вопрос, сможет его сместить новый Кабмин, ответил, что его устав регулирует законодательство.

Читайте такжеНовоназначенный глава налоговой рассказал о первых шагах на посту

"Мой статус, как и статус любого служащего категории "А", регулируется законом о госслужбе. Там есть конкретные основания для моего увольнения", - сказал он

Напомним, 18 декабря 2018 года правительство Украины одобрило с доработками постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ДФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. 8 мая нынешнего года Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланова главой новосозданной Государственной налоговой службы.