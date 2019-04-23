Банковская система Украины с начала года увеличила прибыль в 1,5 раза

Доходы банков выросли на 29% - до 58 миллиардов гривень, а расходы – на 23%, до 44,8 миллиарда гривень.

Работающие банки Украины в январе-марте 2019 года получили 13,2 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 51,7% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Как сообщается на странице Национального банка Украины в сети Facebook, доходы банков за указанный период выросли на 29% - до 58 миллиардов гривень, а расходы – на 23%, до 44,8 миллиарда гривень.

"Банковская система продолжает наращивать прибыль. В первом квартале 2019 года платежеспособные банки получили 13,2 миллиарда гривень чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,7 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

По информации регулятора, существенный рост прибыльности банковской системы за указанный период стал возможным за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов банков на 18% - до 19,5 миллиарда гривень и 9,9 миллиарда гривень соответственно, а также за счет положительного результата от переоценки и от операций купли-продажи на 3,8 миллиарда гривень.

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой", - отметили в НБУ, напомнив, что по итогам прошлого года прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины за январь-февраль 2019 года получили 8,691 миллиарда гривень чистой прибыли, что вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Работающие банки Украины в 2018 году получили 21,7 миллиарда гривень чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.

До этого в последний раз банковская система получила прибыль 4 года назад - в 2013 году - на уровне 1,4 миллиарда гривень.