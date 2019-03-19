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Банковская система Украины получила 8,7 миллиарда прибыли

18:11, 19 марта 2019
Финансы
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Украинская банковская система стала прибыльной после 4 лет убытков / фото УНИАН

Работающие банки Украины за январь-февраль получили 8,691 миллиарда гривень чистой прибыли, что вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, доходы банков за указанный период выросли на 40,4% - до 39,279 миллиарда гривень, расходы – на 27,5%, до 30,588 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Банковская система Украины в 2018 году обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков, получив положительный финансовый результат на уровне 21,7 миллиарда гривень.

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Теги: #банковская система