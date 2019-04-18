Закон "О концессии" - билет "в один конец": раздача активов без возможности возврата - экономисты

В мировой практике не было случаев, чтобы государство избавлялось через приватизацию или концессию рентабельных и в особенности стратегических предприятий.

Законопроект "О концессии" необходимо отложить до избрания нового парламента. Попытки быстро протолкнуть документ в преддверии выборов - политический шаг, - считает экономист Игорь Гарбарук. Эксперт прокомментировал намерения Комитета по вопросам экономической политики 24 апреля провести отдельное заседание и утвердить законопроект для вынесения его в сессионный зал. По словам Гарбарука, такая спешка - попытка действующей власти "под занавес" раздать оставшиеся ликвидные активы государства.

"Я видел, что в законопроекте очень хорошо прописано, как передавать в концессию. А вот, как возвращать - с этим проблема. Кроме того, в последние годы приватизационные планы были полностью провалены. Не исключение и этот год. Из запланированных 17,1 млрд грн, по данным ФГИУ, удалось получить лишь 184 млн грн. Это чуть больше 1% от плана. А концессия может поправить ситуацию - через ее механизм "нужным" бизнесменам раздадут остатки госимущества", - пояснил Гарбарук.

Эксперт заверил, что в мировой практике не было случаев, чтобы государство избавлялось через приватизацию или концессию рентабельных и в особенности стратегических предприятий. История с единственным глубоководным портом "Южный", по мнению экспертов, - яркое свидетельство того, что в Украине под концессией подразумевают изъятие у государства прибыльных и дорогостоящих объектов. Порт пытаются отдать в частные руки с 2012 года, не смотря на то, что предприятие располагает самыми глубокими причалами среди прочих гаваней и на сегодняшний день капитально модернизировано за государственный счет.

"Системные предприятия нельзя отдавать в концессию - они должны давать прибыль государству. Привлекать средства можно, но не на условиях передачи права собственности. Потому что таким образом мы в свое время наплодили десяток семей олигархов, что ни к чему хорошему не привело. Например, та же приватизация облэнерго привела к тому, что мы имеем сегодня драконовские цифры в платежках и совершенно не контролируемую систему. Что такое облэнерго? Как говорят знатоки этой отрасли, это два в одном - кассовый аппарат и рубильник", - подчеркнул эксперт.

По словам экономиста Андрея Новака, откровенный лоббизм просматривается в новом законопроекте "О концессии" невооруженным гласом. Например, норма, позволяющая отдавать в концессию те же морские порты не целостными имущественными комплексами, а по частям. По мнению экспертов, это позволит растащить самые ликвидные "детали" госпредприятий - энергосистемы, транспортную инфраструктуру, причалы и пр.

"Это элемент лоббизма, который вредит делу. Потому что компания, которая, например, намерена взять в концессию порт, ей нужна будет все портовая и околопортовая инфраструктура. А если там различные элементы инфраструктуры будут отдельно розданы в концессию, то такой "целостный" "объект становится непривлекательным для потенциальных инвесторов", - уверен Новак.

Он добавил, что предложение разделить концессию - для объектов green-field, т.е. с нуля, и для существующих объектов, может поспособствовать запуску в Украине новых концессионных проектов, в частности строительству автомобильных дорог.

"Думаю, что такая позиция оправдана. Она является компромиссной: с одной стороны, снимает страхи перед сдачей в концессию стратегических объектов, таких как, например, морские порты. Во-вторых, позволяет начинать строить новую инфраструктуру уже на концессионных условиях", - резюмировал Новак.

Справка. Комитет ВРУ по вопросам экономической политики 20 марта не смог утвердить новый проект Закона "О концессии" и перенес заседание на 24 апреля. В ходе рассмотрения документа были обнаружены ряд скандальных и коррупционных норм, которые так и не были изъяты из законопроекта после его голосования в первом чтении. Депутаты пообещали заблокировать новый проект "О концессии".