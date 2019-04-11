ГПУ взялась за кипрскую "прокладку", которая нанесла ВСУ убытков на десятки миллионов

Генпрокуратура расследует растрату средств Минобороны должностными лицами госкомпании "Спецтехноэкспорт" в особо крупных размерах при закупке БМП-1.

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины с июля прошлого года расследует растрату средств Министерства обороны служебными лицами государственной компании "Спецтехноэкспорт" в особо крупных размерах при закупке боевых машин пехоты БМП-1 по государственному оборонному заказу.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на судебные материалы.

"По версии следствия, при закупке указанных боевых машин в кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом PetraLink Limited является посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

В марте 2019 года следователи получили от суда разрешение на изъятие контрактов и переписки между всеми упомянутыми компаниями.

В прошлом году журнал "Новое Время" на основе собственных источников так описал схему PetraLink Limited: "то Есть за каждую БМП министерство переплачивает $22,7 тысячи. Причем киприоты ничего дополнительного с техникой не делают".

Как выяснили "Наши деньги", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко – сын бывшего работника "Спецтехноэкспорту" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома" Владимира Петенка.

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которую в течение 2015-18 годов возглавлял Павел Букин. Обе входят в структуру концерна "Укроборонпром".

В феврале 2018 года Павел Букин стал директором всего концерна "Укроборонпром".

Широкой публике Букин стал известен после расследования "Bihus.info" о том, как люди из окружения Петра Порошенко курирующих хищения в оборонной сфере, и обсуждают распределение денег, в том числе для Павла Букина. Фигуранты расследования оценивают роль нынешнего директора "Укроборонпрома" в собственных аферах как "Паше я бы ничего не давал".